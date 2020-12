Send til din ven. X Artiklen: Søren maler på en nyhed til kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Søren maler på en nyhed til kommunen

Hvis nogen savner en stor gul, skinnende sol, så kan det afsløres her, at den er på vej til Egedal. Den ligger på gulvet i Smørum Kulturhus og danner centrum i et nyt gavlmaleri af den lokale maler Søren Parmo

Egedal - 30. december 2020 kl. 08:00 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen

Hver morgen låser maleren Søren Parmo sig ind på det nedlukkede kulturhus i Smørum.

Han går ind i den store sal, hvor ni plader ligger side og side på gulvet. De er godt på vej til at blive et gavlmaleri med et lyst og glad motiv, hvor den gule sol i centrum omkranses af fugle, fisk og mennesker.

"Jeg er ikke færdig endnu, men tanken er, at gavlmaleriet skal lyse af kraftfulde farver, energi og glæde. Det skal kunne ses på lang afstand også i mørke," siger 53-årige Søren Parmo.

Han er engageret til opgaven af kommunens kunstråd. De har set tre skitser fra Søren Parmos hånd, og ud fra dem har han fået frie hænder til at løse opgaven.

Han begyndte udførelsen af gavlmaleriet for en uges tid siden. Planen var oprindeligt, at døren til salen i kulturhuset skulle stå åbent, mens han arbejdede, så byens borgere kunne komme ind og se processen og måske komme med input. Det blev - som så meget andet - ikke til noget på grund af corona. Så nu arbejder kunstmaleren i ensomhed med sit store projekt.

Ny livsvej Han er rimelig hemmelighedsfuld med hensyn til, hvor maleriet kommer til at hænge, når det er færdigt. Men gæt endelig med: Det kommer til at hænge vandret, og det fylder ca. 25 m2.

Det enkle og livsbekræftende motiv er typisk for Søren Parmo. Han bruger ofte fuglen som motiv for livet og friheden.

Friheden valgte Søren Parmo selv til for 22 år siden, da han planlagde en længere rygsæktur ud i verden. Han ville tage fri et år og lade sin butik på Frederiksberg med ost og vin afhænde. En god kammerat opfordrede ham til at prøve at udstille sine malerier før afrejsen.

"Det blev til en udstilling på beværtningen 'Jeppes Badehotel' i Nyhavn. Jyllands-Posten var så venlig at sende en journalist og fotograf derhen, og efter at artiklen blev bragt i avisen, solgte jeg ti malerier. Så jeg blev hjemme fra rejsen og valgte at satse på at male," siger Søren Parmo.

Ungdom og liv Siden har han levet af at male og lave keramik og større skulpturer. Han flyttede til Smørum i 2008 og har fået atelier i Jørgen Andersens gamle købmandsgård på hjørnet af Stationsvej og Måløv Hovedgade.

Der er flere arbejdsdage tilbage, før værket er klar til at blive hængt op. Der kommer flere farver og baggrunden bliver ikke ved med at være hvid.

Undervejs skal der også holdes juleferie, og Søren Parmo håber at få tid til at holde jul på hjemegnen - nærmere betegnet hos sin søster i Ribe - men bortset fra det har han travlt med at nå i mål, så gavlmaleriet er klar i begyndelsen af det nye år.

Søren Parmo håber, at hans værk vil sprede lys og glæde. Han har malet et skib og to unge med i motivet, og det er der en grund til:

"Der er nok at være bekymret over i tiden. Derfor skal skibet symbolisere fremdrift, innovation og oplevelser, og de to figurer står for ungdommen, som vi skal bygge vores tilværelse og fremtid på."