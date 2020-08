Se billedserie 8.-9. klassernes nye fællesareal på Lærkeskolen kan bruges til projektarbejde. Foto: Egedal Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Søhøjskolen bygges om fra 2021 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Søhøjskolen bygges om fra 2021

Egedal - 25. august 2020 kl. 05:22 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søhøjskolen i Ølstykke står først for, når Egedal Kommune for alvor går i gang med den store ombygning af kommunens skoler. Det fremgår af en status fra Skoleudvalget, der har haft travlt, siden det tiltrådte 1. januar 2018.

»Børnene i Egedal skal have gode fysiske rammer i skolerne, så de kan lege, lære og udvikle sig bedst muligt! Derfor bliver Egedals skoler ombygget frem mod 2028 med finansiering som en del af kommunens investeringsplan 2028. Ombygningerne skal sikre motiverende og moderne læringsmiljøer. En bedre udnyttelse af skolekvadratmetrene giver også plads til, at det lokale kultur- og fritidsliv kan få glæde af skolernes faciliteter uden for skoletid.«, skriver formanden Betina Hilligsøe (V) på udvalgets vegne.

»Det er et kæmpe projekt - og der er mange trin forud for selve renoveringerne, som skal sikre økonomi, bæredygtighed og kvalitet, så vi får de bedste resultater i sidste ende. Og det er vi rigtig godt i gang med!«. fastslår hun.

Søhøjskolen, der hed Hampelandskolen inden den skiftede navn før sommerferien, er godt i gang med forarbejdet til byggestart i 2021. Blandt andet med en stor opstartsworkshop i juni 2020, hvor elever, lærere, kultur- og foreningsliv m.fl. har givet værdifulde indspil til, hvad de nye læringsmiljøer på skolen skal kunne.

»For det er jo netop dem, der har deres daglige gang på skolen, som bedst ved, hvad der skal til for at skabe gode fysiske rammer for læring og dagligliv på skolerne. Der er nedsat en lokal styregruppe på skolen, et byggeudvalg med blandt andet lærere og byggefaglige fra kommunen plus en række temagrupper, som går i dybden med de konkrete behov ude og inde, hvor blandt andet elever, skolepersonale og foreninger deltager.«, forklarer formanden, der oplyser, at næste skole i rækken bliver Boesagerskolen i Smørum med en lignende inddragelse forud for byggestart i 2022.

Afprøver principper

Men allerede nu er kommunen i gang med at afprøve de vedtagne principper for indretning og ombygning, inden de udføres i stor skala. Så der er allerede udført mindre projekter på flere skoler og flere andre er undervejs.

»På den måde får vi både erfaring med, hvad elever og lærere oplever som gode miljøer, og samtidig giver det skolerne nogle brugbare forbedringer nu og her.«, skriver formanden og lister rækken af projekter op:

Lærkeskolen i Stenløse har fået nye fællesarealer for 8. og 9. klasse med flere zoner, som giver plads til både projektarbejde, formidling og fordybelse.

Søhøjskolen i Ølstykke har fået nyt udendørs miljø til blandt andet formidling, fordybelse, bevægelse og spisested.

Boesagerskolen har blandt andet fået nyt gangareal til SFO og 0. klasserne med hems og net.

Balsmoseskolen har fået to nye fællesarealer med plads til formidling, fordybelse og projektarbejde.

Ganløse Skole har bl.a. fået nye læringsmiljøer i ADHD-tilbuddet.

»I Egedal skal vi have de bedste rammer for vores børns læring og trivsel, og vi skal samtidig sikre, at vi får mest muligt ud af kommunens bygninger og faciliteter. Og der sker altså masser af ting i kulisserne lige nu, som skal sikre, at vi ender ud med gode, bæredygtige og smarte løsninger, som giver både skolerne og lokalsamfundene mest muligt værdi i fremtiden.«, fastslår Bettina Hilligsøe.

Interesserede kan læse mere om projektet på https://www.egedalkommune.dk/multifunktionalitet.