Søagerhusene bliver skabt i kærlighed

»Lad kærligheden flyde i Smørum« lød det i overskriften på en invitation fra Generous Development, der skal udvikle en lokalplan for Søagerhusene på Søagerskolegrunden.

»Vi vandt konkurrencen med vores respekt for det eksisterende og et ønske om at lade området flyde med kærlighed. Det lyder måske underligt i forbindelse med et byggeprojekt, men for os handler kærlighed i denne kontekst om et sæt værdier og at give noget tilbage. Generøsitet, ordentlighed, gensidig respekt, glæde og stolthed, er ord, der beskriver de værdier, vi ønsker at føre ind i alle de projekter, vi arbejder med.«, lød det i invitationen til Åben Skole på Søagerskolen søndag formiddag.