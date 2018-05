Se billedserie De smukke unge mennesker strømmede til fra starten og hyggede sig sammen i det gode vejr. Foto: Allan Nørregaard

Smukke unge til Egedagen

Egedal - 18. maj 2018 kl. 17:05 Af Annemette ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vrimlede med unge på græsarealet ved Hampelandskolen i Ølstykke fredag eftermiddag, hvor Egedal Fælles Elevråd for første gang havde arrangeret Egedagen for alle kommunens 7., 8. og 9. klasser. Formålet med Egedagen er at få kommunens unge til at mødes og lære hinanden at kende på tværs af skolerne, og allerede fra starten var der masser af unge i gang med at snakke, hygge eller deltage i de forskellige skolekonkurrencer.

- Jeg synes, det er vildt fedt. Her er en god vibe, og jeg er overrasket over, at der er kommet så mange mennesker, sagde Matilde Hommelgaard Schleisner kort efter, at hun havde budt velkommen. Hun er formand for elevrådet på Maglehøjskolen, hvor hun går i 8.a, og dermed også en af eleverne i Egedal Fælles Elevråd. Det består af elevrådsformænd og yderligere én repræsentant fra hver af kommunens skolematrikler, og de mødtes første gang i august sidste år.

Kasper Jensen, der er en af Balsmoseskolens repræsentanter i Egedal Fælles Elevråd, bruger selv meget af sin fritid på at spille fodbold, så når han også skal læse til 9. klasses eksamen er der ikke så meget tid til at se sine venner. Derfor syntes han, at det var ekstra fedt at se dem til Egedagen.

- Jeg synes helt klart, det er noget, der burde være hvert år, selv om jeg går ud af skolen nu, sagde han.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 19. maj.