Se billedserie Siv og anden vegetation har, som det fremgår, fyldt gadekæret op. Det vil Jørgen From (tv.) og Peer Væggemose Nielsen fra bylauget have gjort noget ved. Foto: Finn Due Larsen.

Send til din ven. X Artiklen: Smørumovre går i aktion: Vil redde sit gadekær Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Smørumovre går i aktion: Vil redde sit gadekær

I en af de mindste byer i kommunen går gadekæret til og forfalder. Nu sætter beboerne selv et arbejde i gang, men appellerer også til kommunen

Egedal - 19. august 2021 kl. 06:16 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Hvis man slår stroferne an til den gamle slager, "Ved landsbyens gadekær", så ser de fleste formentlig for sig en idyllisk, grøn plet, med udsigt ud over en flot, blank sø.

Sådan var det også engang i Smørumovre. Men det er ved at være længe siden. Gennem årene er byens gadekær groet mere og mere til.

De seneste år har siv og anden vegetation overtaget større og større del af gadekæret, så man nærmest skal gøre sig anstrengelser for at kunne skimte en blank sø nedenunder.

"I lighed med mange andre gadekær i Egedal Kommune har vegetationen fået frit løb til at sprede sig som følge af kommunens manglende vedligeholdelse af området", siger Peer Væggemose Nielsen, formand for Smørumovre Bylaug.

Men det vil bylauget nu selv tage et initiativ til at få gjort noget ved. Her er man klar til at søsætte Smørumovre Gadekærsprojekt, som på flere måder skal skabe mere liv, lys og luft i den lille by. Byen vil selv gøre noget, men har også brug for kommunens hjælp, lyder det.

Brug for kommunen

Lørdag 28. august indbyder byen med dens knap 200 indbyggere til et arrangement, hvor borgmester Karsten Søndergaard også er inviteret.

Her vil man også påbegynde en reetablering af Smørumovre Petanquebane, som ligger ved siden af det tilgroede gadekær.

En frivillig arbejdsopgave der er aftalt i samråd med Egedal Kommune, forklarer Peer Væggemose Nielsen.

Han og Jørgen From fra bestyrelsen i bylauget forklarer, at man vil søge fonde og gøre hvad man kan. Men håber, at Egedal Kommune vil støtte op om Gadekærs-projektet

"Vi kan sætte noget i gang, men vi kan ikke gøre arbejdet færdigt. Vi har ikke økonomi til et arbejde, der nok vil beløbe sig til omkring 300.000 kroner, og hvor der skal bruges gravemaskiner", siger formanden.

"Det er jo også kommunens jord", som Jørgen From siger.

Folk udefra

For byen handler det både om at have et attraktivt samlingspunkt og fortsat at kunne tiltrække folk udefra:

"Man oplever nogle gange folk køre igennem byen, hvor de lige skal stoppe op for at kigge byen. Der er også dagplejemødre og børn der går tur her i området, så vi mener det er vigtigt at rette området op, så alle kan bruge pladsen meget mere", siger Jørgen From.

"Jeg flyttede herud i 1994, og der så det helt anderledes idyllisk ud", fortæller Peer Væggemose Nielsen og viser et privat billede fra dengang.

Rekreativt område

Med Gadekærs-projektet vil byen etablere det man kalder "et naturrigt miljø med biodiversitet og rigt dyreliv i og omkring gadekæret". Det skal ske samtidig med, at der, som det formuleres i projekt-beskrivelsen, tages hensyn til, at det grønne naturområde skal være tiltrækkende som rekreativt område for landsbyens og andre beboere.

Bestyrelsen har derfor undersøgt de mulige, nye biologiske metoder som er gennemført med succes på andre gadekær.

"Den nyeste og billigste metode er biologisk rensning af gadekæret, som reducerer slamlaget og fjerner det organisk bundmateriale, hvorefter den oprindelige natur genetableres - en metode, som er anvendt med succes i en håndfuld andre kommuner", siger Peer Væggemose Nielsen.

Lørdag 28. august går det som nævnt i gang. Her vil man runde dagen af med en høstfest i Smørumovre. Som i øvrigt for nogle år siden fik at vide, at den ikke må kalde sig landsby længere:

"Grænsen er ved 200 indbyggere. Så vi ligger lige der på vippen", griner Peer Væggemose Nielsen.