Spencer Eggers fra Demant i Smørum er én af testpersonerne, der fra Kildedal Station skal prøve det nye el-løbehjul. Foto: DSB/Bjarke Ørsted Foto: Bjarke Ørsted

Smørum-medarbejdere skal teste ny transport

Ansatte hos Demant prøver kræfter med et el-løbehjul til den sidste af turen fra Kildedal Station til arbejdspladsen

Egedal - 17. juni 2021 kl. 13:10 Kontakt redaktionen

Ved systematisk at kombinere togrejsen med et el-løbehjul til den sidste af turen fra Kildedal Station til arbejdspladsen, bliver det enklere at vælge den bæredygtige rejse.

Sker det, kan det øge mobiliteten og være med til at lette trængslen på vejene og aftrykket på klimaet.

Det er slutmålet for et forsøg, som medarbejdere fra Demant i Smørum deltager i. Helt enkelt har DSB indgået et partnerskab med Voi om levering og drift af el-løbehjul, som brugerne får adgang til gennem en DSB-drevet digital platform, der er kaldt Kør-mit.

På S-togs stationen Kildedal bidrager Ballerup Kommune med pladsen, hvor de deltagende Demant-medarbejdere kan sik-re hjul under sig på den sidste del af turen til arbejdspladsen - og retur til stationen om eftermiddagen.

Klima-fokus "De fleste af os vil gerne tage bæredygtige valg, men hverdagen skal jo også hænge sammen. Og togstationen er sjældent slutde-stinationen, så der skal hjælp til at klare den sidste bid af turen til arbejde. Vi vil gerne gøre det lettere at vælge toget og ved at prø-ve os frem, håber vi at finde et bud på fremtidens mobilitet," siger Jan Sigurdur Christensen, kommerciel direktør i DSB.

Demant, kendt for Oticon-brandet, er med sine 1.600 medarbej-dere på Kongebakken i Smørum en af de virksomheder, der har ansatte, som pendler til jobbet hver dag. De deltagende medar-bejdere nævner som årsag til at deltage bl.a. hensynet til klimaet og at kunne pendle mere klimavenligt, at slippe for at tage cykel med i toget samt at være mere fri af trængsel på vejene.

"Demant leverer høresundhed i hele verden og arbejder derfor fokuseret med en bæredygtighedsstrategi, hvis kerne er verdenssundhed - at lette livet for mennesker med høretab. Herunder ligger også ansvaret for at mindske vores klimaaftryk, både direkte reduktioner og den mere indirekte følelse af at gøre noget. Her synes vi, at DSB's initiativ er fremragende til at sætte fokus på at træffe valg, som kan reducere klimaaftrykket, når man pendler," siger Trine Kromann-Mikkelsen, der er sustainability-direktør i Demant.

pressemeddelelse