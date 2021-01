Smørum har fået nyt vartegn: Golfspiller viser vej

Aftalen er, at skulpturen er skænket til kommunen, som har sørget for fundamentet og vil stå for vedligeholdelse, transport, opsætning og forsikring, gennem Kunstudvalget. Selve skulpturen er bekostet af golfklubben.

Statuen er udført i marmor og beton, hvilket skulle sikre den i mange år frem, forklarer Peer Rubin i et opslag i Facebook-gruppen "Kulturlivet i og omkring Smørum". Her kan man også læse, at kunstneren Peer Rubin tidligere har lavet en bronzestatue til Himmerland Golfklub.

"Meget passende"

Indtil videre har statuen ikke et navn, men kaldes blot "Golfspilleren". Men der overvejes at udskrive en navnekonkurrence. En formel indvielse har ikke været mulig på grund af Corona, men der arbejdes på at lave et arrangement senere.

Om statuen siger borgmester Karsten Søndergaard (V), der selv bor i Smørum, til Lokalavisen:

"Jeg er meget glad for donationen fra Peer Rubin og Smørum Golfklub. Med Danmarks største golfklub, synes jeg det er meget passende, at en golfspiller viser vej. Jeg synes det er et flot kunstværk som passer fint i en rundkørsel."