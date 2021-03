Egedal Kommune opfordrer borgerne til at blive testet jævnligt. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Smittetal stiger efter udbrud på skoler

Egedal - 04. marts 2021 kl. 05:57 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Efter en længere periode med under 50 Covid-19 smittede pr. 100.000 indbyggere og omkring 20 i faktisk antal smittede, har smittetrykket i Egedal Kommune været støt stigende i denne uge. Onsdag var smittetallet oppe på 118 pr. 100.000 indbyggere og 51 i faktisk antal smittede.

Ifølge Egedal Kommunes kommunikationschef Marianne Roed Jakobsen skyldes det udbrud på tre skoler og en daginstitution.

Hun oplyser, at smitten har ramt en elev i 2. klasse og tre medarbejdere på Bækkegårdsskolen i Ølstykke, en elev i 1. klasse og fire medarbejdere på Stengårdsskolen i Ølstykke samt en elev i to 4. klasser og seks medarbejdere på Søhøjskolen i Ølstykke.

Deusuden er der konstateret smittede i daginstitutionen Eventyrhuset i Ølstykke, men der har hun ikike antallet.

- Vi har kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til at have ekstra fokus på smitteopsporing, fortæller Marianne Roed Jakobsen.

Desuden er der sat ekstra grund-rengøring ind i de berørte områder, hvor rengøringen også i forvejen var forøget.

Udover at smittetallet er stigende, så ser kommunen med bekymring på, at en større del af de smittede faktisk overhovedet ingen symptomer har.

- Vi har både eksempler på børn og voksne, som er smittede, men symptomfrie, fortæller kommunikationschefen, der ikke må give oplysninger om smittevarianter.

Men hun opfordrer borgerne til at blive testet jævnligt. Mandag åbnede kommunen et nyt testcenter i Stenløse Kulturhus, som er åbent for næsepodning alle dage fra klokken 8 til 20, og kommunen er i dialog med Region Hovedstaden om yderligere to testcentre, som formentlig får lokaler i Smørum Kulturhus og på Græstedgård i Ølstykke.

Endelig er der mulighed for at blive PVR-testet i halsen forskellige steder nogle dage om ugen. For eksempel i Hal 3 i Smørum Idrætscenter i dag mellem klokken 8 og 14.