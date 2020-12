Smed kraftigt fyrværkeri ud af bilen

Den første dag hvor det var tilladt at fyre fyrværkeri af, søndag 27. december, blev "fejret" på en absolut ikke lovlig måde af en bilist på Frederikssundsvej.

Ifølge en anmeldelse, som indløb til politiet søndag omkring klokken 22.30, var der fra en sølvgrå BMW af ældre årgang blevet kastet kraftigt fyrværkeri, muligvis et kanonslag, på Frederikssundsvej.

En patrulje kørte til stedet for at lede efter bilen, som det dog ikke var mulig at opspore i området.