Stenløse Kulturhus skal bruges hensigtsmæssigt af alle - også de unge, fastslår kommunen. Foto: Allan Nørregaard

Slut med joints og utryghed i kulturhus

Egedal - 24. november 2020 kl. 09:24 Af annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Egedal Kommunen siger nejtak til joint-skodder i indgangspartiet og utryghedsskabende adfærd efter lukketid i Stenløse Kulturhus, og kommunen vil heller ikke acceptere unge, der sover i børnebogsafdelingen på Stenløse Bibliotek, og skræmmer små og store lånere.

- Det skaber utryghed, når nogle unge mennesker bruger kulturhuset på en uhensigtsmæssig måde. Kulturhuset er hverken en sovesal eller et hænge-ud-sted, hvor man ryger og drikker. Det er klart at alle, også unge, er meget velkomne til at benytte sig af de offentlig tilgængelige steder, vi har i kommunen. Men det skal gerne være, så alle borgere føler sig trygge og velkomne, siger borgmester Karsten Søndergaard (V) i en pressemeddelelse.

Derfor har han haft møde med politidirektøren for Nordsjællands Politi, Jens-Christian Bülow, der har forsikret borgmesteren om at borgerne i Egedal trygt kan henvende sig til politiet, hvis de oplever upassende adfærd.

Formand for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K) oplyser i pressemeddelelsen, at kommunen har sat flere ressourcer af til, at SSP og Ung Egedal kan besøge kulturhuset oftere om aftenerne og i weekenderne. Desuden skal udvidet vagtordning, ungecafe, smartere låse og en mindre tolerance overfor utryghedsskabende adfærd også være med til at gøre Stenløse Kulturhus til et trygt sted for alle.

- Det er for hårdt for vores medarbejdere,der har deres daglige gang i Kulturhuset at skulle håndtere de her unge mennesker. Det er ikke for eksempelvis bibliotekarernes job at passe unge der ikke går i skole. Og for borgerne er det også ubehageligt og vanskeligt at håndtere. Så nu opfordrer vi til at man ringer efter politiet, hvis man støder ind i problemer, siger Charlotte Haagendrup.