Henriette Thirup-Bielefeldt (i midten) er én af initiativtagerne til Egedals Affalshelte, der allerede har været på gaden for at samle affald. Privatfoto

Slut med affald i naturen: Affaldshelte skal gøre en forskel

Naturen er smuk i Egedal Kommune, men vi gør ikke meget for at passe på den.

"Det er trist, at vores fantastiske natur bliver skæmmet og ødelagt af efterladt affald. Det er desværre et stigende problem," siger det socialdemokratiske byrådsmedlem, Henriette Thirup-Bielefeldt.

"Inspireret af Halsnæs Affaldshelte har vi taget initiativ til "Egedals affaldshelte". Det er et fællesskab, hvor vi får en masse frisk luft samtidig med at vi hjælper med at holde vores smukke natur fri for affald," siger Henriette Thirup-Bielefeldt, som håber, at gruppens færden i bybilledet vil få folk til at tænke sig om en ekstra gang, inden de smider deres affald på stien, i græsset eller i hækken.