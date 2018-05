Slå svenskerne - og egen mønt

Søndag den 27. maj bliver græsarealet bag Smørum Kulturhus igen forvandlet til en markedsplads anno 1659, hvor en gruppe Smørum-Bønder nedkæmpede en gruppe svenske lejesoldater, der hærgede og plyndrede området under den svenske konge Karl Gustavs belejring af København. Som noget nyt i år kan man selv prøve at slå mønt under »Svenske Slaget i Smørum«.

- For bare 10 kroner kan man slå sig en gylden Egedaler, der får præget Svenske Slagets historiske mindesten på den ene side og kommunens smukke våbenskjold på den anden. I 1600-tallet kunne man købe et helt får eller en tønde korn for en rigsdaler, men her på markedspladsen har Egedaleren den unikke høje værdi, at den vil minde dig om alle de oplevelser, du får på festivalen sammen med dine børn, venner og familie, siger arkiv- og museumsleder Rolf Kjær-Hansen i en pressemeddelelse om mønten af messing, der også kan bruges i supermarkedernes indkøbsvogne.