Skulle have trukket mad hurtigere tilbage: 40.000 kroner i bøde

Fødevarestyrelsen gav Egedal Kommunes Madservice en bøde for ikke straks at trække mad tilbage, som der var fundet listeria i

Derfor har Egedal Kommune fået en bøde på 40.000 kroner fra Fødevarestyrelsen for ikke at have haft styr på tilbagetrækningen af den inficerede mad.

Reagerede for langsomt

Ifølge lederen af Madservice, Ida Byrgiel, har de 270 plejehjemsbeboere og hjemmeboende borgere, som dagligt spiser kommunens mad, dog ikke været i fare for at få en madforgiftning.

”Dels har ingen spist af den ret, som der er tale om. Dels var der kun en lille og ikke sundhedsfarlig mængde listeria i en mokkafromage, men vi tilbagetrak alle retter fra den levering for en sikkerheds skyld.

Fødevarestyrelsen giver os en bøde for, at vi ikke gjorde det hurtigt nok,” siger Ida Byrgiel.

Hun fortæller, at beskeden blev sendt sent søndag aften til Madservice. Ingen var på arbejde på det tidspunkt, og det var en ny medarbejder, som ikke var oplært i tackle sager om prøvesvar, der var alene i de følgende tre dage.

”Men læren er, at selv om vi får besked på en søndag, skal vi sørge for at trække maden tilbage straks. For Fødevarestyrelsen handler det om proceduren i tilbagetrækningen. Den procedure har vi fået på plads nu,” siger Ida Byrgiel.