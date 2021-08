Se billedserie 6.a på Ganløse Skole er en af de 16 klasser, som Susanne Lykke besøger for at inspirere eleverne til at skrive. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Skrivekløe: Forfatterspirer i gang med Kys og Kaos

Egedal - 19. august 2021

Spænding, sjov og gode hovedpersoner er noget af det, der er med til at gøre en bog god og værd at læse. Og de gode historier kan både findes i Jumbo-bøger, Harry Potters magiske univers, Fantasybøger med drager og enhjørninger eller bøger, der er lette at læse og lige til at gå til.

Det var meldingen fra 6.a på Ganløse Skole, da Ølstykke-forfatteren Susanne Lykke besøgte klassen som et led i »Læseprojekt Kys og Kaos«, der er støttet af Egedal Kunstråd.

16 5. og 6. klasser fra skoler i kommunen har meldt sig til at deltage i projektet med Susanne Lykke, der har skrevet ungdomsbogen »Kys og Kaos«.

- Normalt skriver jeg voksenbøger, men jeg ville skrive noget andet, forklarede hun klassen om bogen, der henvender sig til børn fra cirka 10 år. Derfor har Susanne Lykke også fået en 13-årig pige til at læse den og lavet rettelser efter hendes input, og det er også en ung pige, der har tegnet bogens forside, som ifølge forfatteren aldrig skal laves om.

- Jeg synes, det er rigtigt skægt, at Laura, som ikke er så gammel, har tegnet den, begrundede hun, og fortalte, at Laura faktisk også er ved at illustrere en anden bog om sygdomme.

Formålet med »Læseprojektet Kys og Kaos« handler da også om at skubbe flere i gang med at skrive. Udover at fortælle om den gode bog, sætter Susanne nemlig også eleverne i gang at lave én.

- Vi skal bygge scener til en bog, vælge hovedpersoner - max. fem - skrive scener ud fra hovedpersonerne og sætte det op i kapitler, så de kan se det visuelt, forklarer Susanne Lykke.

- Jeg læser deres scener op, og så får vi det til at hænge sammen, siger hun.

Tanken er, at klassen kan lege videre med det, og samtidig inviteres eleverne til at deltage i en konkurrence, hvor de på en halv A4-side skal komme med deres bud på en ny slutning til Susanne Lykkes »Kys og Kaos«. Vinderen findes af en jury med Susanne Lykke samt repræsentanter fra Læsevejledernetværket og Egedal Bibliotekerne. Den bedste slutning kåres og belønnes ved en event i Ganløse Kulturhus mandag den 8. november.

6.a's lærer Marie Bondensgaard synes, projektet er rigtigt godt.

- At møde en forfatter er inspirerende, og skrivekonkurrencen løfter det skriftlige arbejde op på et andet niveau. Det er mere nærværende og aktuelt frem for, hvis det bare er til læreren, mener Marie, der håber, projektet giver eleverne lyst til mere.

- Jeg håber, de får lyst til at skrive deres egne historier og skrive frit efter deres egen fantasi og skrive noget, som andre får lyst til at læse. At vi vækker en lille forfatterspire, siger hun.

Da 6.a begynder at liste hovedpersoner op til den bog, de skal lave sammen med Susanne Lykke, tegner der sig en historie med Bob på 83, hans hund Carla og hans kat Mogens, den lille pige Nora på seks og Bobs Ex på 50. Og da eleverne skulle vælge, hvilken hovedperson, de ville skrive om, var der flest, der gerne ville skrive om katten Mogens.

Bagefter kunne Susanne Lykke fortælle, at besøget i klassen var gået supergodt, og de glade elever havde lavet en historie, der mest kom til at handle om, hvad katten lavede af ballade.

- Det blev meget dramatisk, og katten blev bagt ind i en kage, fortæller forfatteren.

Bob på 83 nåede også at blive bankrøver, mens den lille pige Nora fik nye venner. Og så har Susanne Lykke hæftet sig ved, at alle de klasser, hun indtil nu har haft, har slået nogen ihjel, men ladet dem leve videre på magisk vis, og 6.a var ingen undtagelse.

- Så der er meget magi og fantasi, siger Susanne Lykke, der også fik interesserede spørgsmål om, hvordan man bliver forfatter.