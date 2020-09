Se billedserie Klasserne har fået tildelt hver deres område at samle skrald i, og onsdag var der gevinst. Foto: Allan Nørregard

Skraldet skal væk ved gymnasiet

Egedal - 24. september 2020

Hvis der er lidt renere omkring Egedal Gymnasium & HF i Stenløse i denne tid, så er det måske fordi gymnasiets elevråd har sat gang i en større skraldeindsamling i denne uge. Elevrådsformand Mette Rasmussen fra 3.x fortæller, at ideen opstod, da hun hørte om noget lignende fra en fra Frederikssund Gymnasiums Miljøråd.

- Det kan vi også gøre på Egedal Gymnasium, tænkte hun. Og som tænkt - så gjort!

Ugen er primært elevstyret, men sat i værk i samarbejde med rektor og Danmarks Naturfredningsforening, der både har været ude at holde foredrag i sidste uge og leveret sække til indsamlingen.

Egentlig skulle det have været i foråret, men det satte Corona en stopper for, og Corona har også sat sit præg på, hvordan affaldsindsamlingen i denne uge er foregået for at undgå, at alle elever samler ind på én gang de samme steder.

Derfor har hver klasse fået et område og en halv time i et modul, hvor de kan samle ind, så der højest er to klasser ude samtidig, og når affaldet er samlet ind, bliver klassen bedt om at sende tre billeder af henholdsvis, hvor meget de har samlet, alle i klassen der har samlet, og hvordan de har skaffet sig af med affaldet.

- Vi forsøger at motivere eleverne med en konkurrence om sandwich fra kantinen, som man kan vinde, og mange synes, det er en attraktiv præmie, smiler Mette.

I denne uge er der heller ikke de sædvanlige skraldespande i klasselokalerne. I stedet har elevrådet med hjælp fra gymnasiets pedel lavet fem affaldsstationer, hvor eleverne kan sortere deres affald, og noget af det uorganiske skrald blev onsdag eftermiddag stillet til rådighed for fremstilling af skraldekunst.

Tirsdag var der også workshop, hvor man kunne lære at hækle rondeller som genbrugeligt alternativ til de vatrondeller, mange bruger til at fjerne make. up.

- Det var der faktisk rigtigt mange til primært 3.g piger, siger formanden.

Hele ugen har eleverne også selv kunnet medbringe genbrugelig emballage til salater og lignende fra kantinen, og i dag er der planer om at lave en genbrugsstand med brugte ting, som andre kan have glæde af,. Alt sammen i håbet om, at eleverne får øjnene op for, at de selv kan gøre noget for, at der bliver mindre plast i verdenshavene og til at være på Jorden.

- Så vi ikke smadrer vores klode, og der også er en fremtid, fastslår Mette.