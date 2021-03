Foto: Thomas Olsen

Skrald i flere rum

Egedal - 12. marts 2021 kl. 13:18 Af Annemette Ross Jensen

Egedal Kommune kigger på flere modeller for at leve op til regeringens nye krav om affaldssortering i 10 fraktioner. Det oplyser formanden for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth (V) efter en drøftelse i udvalget.

Her blev udvalget både præsenteret for en mulig udvidelse af det eksisterende system med fire-kammer spande eller et nyt system med to-kammerspande. Politikerne bad forvaltningen arbejde videre med begge dele og komme med et løsningsforslag til maj.

Bo Vesth oplyser, at udvalget blandt andet gerne vil have kigget på, om fire-kammer spandene kan indrettes anderledes.

- Fordelen ved at vælge fire-kammerspande er, at vi kan genbruge noget af vores eksisterende materiel, siger han, men der kan også være fordele ved to-kammersystemet. Egedal Kommune har nemlig 400 husstande på så små veje, at fire-kammerbilen er for stor til at køre derned.

- Fordelen ved to-kammersystemet er, at vi nemmere kan ændre tømmefrekvens og så får vi løst problemet med de 400 husstande, siger Bo Vesth.