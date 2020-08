Skolestart med skak

- Skak er et effektfuldt socialt redskab med tydelige rammer og regler, som mange børn trives i. Samtidig kan det give et løft til elever, som har brug for flere faglige udfordringer, og som vil få udfordret deres matematikkompetencer bredt med bl.a. taktik og rummelig forståelse. Og så er skoleskak med til at give eleverne en mere varieret og legende skoledag, siger Lone Kvist, centerchef for Skole og Dagtilbud.