Veksø Skole plejer at modtage nye elever med flagallé (billedet). Efter sommerferien i år starter 30 elever fordelt på to klasser, så skolen vil arbejde med aldersintegreret undervisning på sigt. Foto: Kenn Thomsen

Skolestart: 449 elever i 0. klasse

»Fordelingen er sket på baggrund af kriterier for indskrivning beskrevet i Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune. Derudover er der taget hensyn til at understøtte udviklingen i de små landsbyer.«, fremgår det af sagsfremstilingen.

I alt 449 elever er indskrevet til at starte i 0. klasse i skoleåret 2021/2022. Det tog Skoleudvalget til efterretning på sit seneste møde, hvor politikerne blev præsenteret for fordelingen af eleverne på distrikternes afdelinger.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her