Lokalplanforslaget for Søagerskolegrunden bygger på udviklingsplanen fra Generous Development, som denne illustration er fra.

Skoleplan i høring - skolegrund i udbud udbud

Egedal - 01. maj 2021 kl. 05:50 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Et flertal bestående af V, S, K, R, DF, LA og løsgænger Jacob Loessl har godkendt, at lokalplanforslag 64 med tilhørende kommuneplantillæg for byudvikling ved Råbrovej og Skebjergvej - bedre kendt som Søagerskolegrunden - sendes i høring.

Lokalplanforslaget bygger på den udviklingsplan, som Generous Development har lavet, og baner vejen for et boligområde med rækkehuse, etageboliger, kontorer og serviceerhverv.

Formanden for Planudvalget Ib Sørensen (S) konstaterede, at forslaget bygger på en byrådsbeslutning fra 2018, men siden er der blevet udviklet på området, så der allerede har været stor borgerinddragelse i kraft af udviklingsplanen.

- Vi indstiller, at det sendes i otte ugers offentlig høring med et borgermøde den 20. maj, hvor vi håber på, at vi kan mødes fysisk med alle interesserede, sagde formanden. Han overlod det til borgmester Karsten Søndergaard (V) at præsentere sit ændringsforslag fra Økonomiudvalget om at tage arealet for daginstitutionen Regnbuen ud af lokalplanforslaget og bemyndige administrationen til at skærpe lokalplanens krav til genanvendelse af tagvand.

- Efter Planudvalgsmødet fandt vi ud af, at der dels manglede noget, og så var der en ændring om kapacitet på dagtilbudsområdet, forklarede borgmesteren.

Det var dog et forslag fra Jens Skov (SF), der gav den længste debat. Han ønskede at få udsat sagen »indtil, der er skabt klarhed over befolkningsprognoserne for daginstitutions- og skoleområdet, og om hvorvidt byrådet derefter stadig ønsker at ændre lokalplanen for grunden«.

Han påpegede, at kommunen siden beslutningen for to et halvt år siden har fået nye befolkningsprognoser, der viser en kraftig vækst på børneområdet, så det bør indgå i overvejelserne.

- Så travlt har vi ikke med at få solgt, sagde Jens Skov, der fik opbakning fra Lokallisten Ny Egedal, men resten af byrådet var imod.

- Når der er taget en beslutning af byrådet enstemmigt, og man sætter noget i gang, så bør man også kunne regne med, at byrådet vil føre det til ende, sagde Ib Sørensen. Så forslaget om udsættelse blev forkastet med 16 stemmer imod fire, idet Bo Vesth (V) var fraværende. Derefter vedtog de samme 16 at sende lokalplanforslaget i høring.

Samme afstemningsresultat gentog sig, da flertallet i byrådet vedtog at sende Søagerskolegrunden i udbud. Jens Skov stillede forslag om udsættelse, men blev nedstemt af flertallet, som vedtog at udbyde grunden med forkøbsret for Generous Development.