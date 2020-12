Elever fra 0.-4. klasse kan møde i skole, mens de øvrige elever modtager virtuel undervisning derhjemme. Arkivfoto. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Skoleformand: Opdelt nedlukning kan blive en udfordring for lærerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoleformand: Opdelt nedlukning kan blive en udfordring for lærerne

Men bedre at lukke ned nu end senere, siger formand for distriktsskole

Egedal - 07. december 2020 kl. 13:05 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Nedlukningen på skolerne betyder, at eleverne fra 5. klasse og opefter hjemsendes til virtuel undervisning, mens de yngre elever får lov at fortsætte den almindelige skolegang.

Det er en situation, der kan vise sig at blive en stor udfordring for lærerne. Det siger Ane Horslund Elvej, formand for skolebestyrelsen i Distriktsskole Ølstykke.

"Det vil jo give den skolemæssige udfordring, når man deler mellemtrinnet op, at man skal undervise elever både virtuelt og på skolen. Det kan godt give faglærere nogle problemer. Men de har løst det før, så det er jeg sikker på de kan igen", siger Ane Horslund Elvej.

Hun understreger, at hun har forståelse for beslutningen om nedlukningen også omfatter skolerne.

"Jeg synes det er fint. Hvis det kan betyde, at vi får styr på smittekæderne, så synes jeg helt klart der skal lukkes ned. Det er bedre at trække stikket nu på denne her måde end at skulle lukke helt ned senere."

Opdelingen af eleverne, så 0.-4. klasse stadig møder på skolen, har hun også forståelse for:

"Det går selvfølgelig på, at de store elever godt kan være alene hjemme, mens de mindre har brug for at komme i skole."

Det har ikke været muligt at træffe formændene for skolebestyrelserne i Stenløse og Smørum for en kommentar til nedlukningerne.