Skolebrand satte præg på nytårskur

Egedal - 15. januar 2020

Branden på Veksø Skole den 27. juli sidste år satte sit præg på talerne ved skolens traditionsrige nytårskur tirsdag aften, men fra alle sider var der glæde over, hvordan det blev tacklet, at skolen brændte sidst i sommerferien tæt på skolestart.

- Jeg må indrømme, at jeg har været meget imponeret over, hvor godt denne situation er blevet tacklet. iIkke kun fra kommunens side med god kommunikation, men også ledelse og medarbejdere har måttet knokle ekstra for at kunne få en nedbrændt skole gjort klar, sagde skolebestyrelsesformand Anne Mollerup, der også synes, at forældre og børn har været forstående og klaret situationen godt.

Borgmester Karsten Søndergaard (V) glædede sig over, at ingen kom til skade, men konstaterede alligevel, at en brand er en voldsom oplevelse for børn, forældre medarbejdere og hele lokalsamfundet.

- Heldigvis lykkedes det at finde en god løsning, så 5. og 6. klasse nu får undervisning i Veksø Hallen, indtil de flyter tilbage i nye moderne lokaler næste skoleår, sagde han og rettede en kæmpetak til forældre og især medarbejdere for at tage situtationen i stiv arm.

Oldermanden i Veksø Borgerlaug Karen A. Forsting glædede sig over, at Veksø Skole nu har syv årgange fra 0. til 6. klasse, selv om branden vendte lidt op og ned på planerne for at rumme flere større børn på skolen.

- Men hvor er jeg glad for, at det lykkedes at finde plads til alle børn her i Veksø, sagde hun.

Dennis Roland Pedersen fra skolebestyrelsen og Veksø Skoles Venner konstaterede, at flytningen af 5. og 6. klasse, betyder, at skolen ikke rigtigt har prøvet at have en 6. klasse, men glædede sig over, at eleverne i 5. og 6. trives.

- Det er en lille smule sejt at være lidt væk fra de små og sidde på svalegangen og føle sig lidt stor, fortalte han.

