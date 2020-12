I Distriktsskole Smørum, der består af Boesagerskolen og Balsmoseskolen, er man klar til opgaven, lyder det fra bestyrelsesformanden. Arkivfoto.

Skole melder ro på: Vi lærte meget af første nedlukning

Restriktionerne taler i det vi i forvejen har gjort, lyder det fra Distriktsskole Smørum

Egedal - 09. december 2020 kl. 07:30 Af Finn Due Larsen

Den delvise nedlukning af skolerne, der træder i kraft i dag i 38 kommuner, heriblandt Egedal, har også vakt ærgrelse i Distriktsskole Smørum. Ligesom det, som tidligere omtalt, har gjort for skolerne i Ølstykke.

"Det er hamrende ærgerligt, men som sådan kommer det ikke bag på skolen, at det er sket", siger Susanne Pliniussen, formand for skolebestyrelsen i Smørum.

Men på skolerne, der omfatter Boesagerskolen og Balsmoseskolen, har man ro på, for man høster af de erfaringer der allerede er gjort med nedlukninger.

"De ved hvad de skal. Vi har lært rigtig meget de sidste otte måneder, og rammerne er på plads kommunalt set, hvilket betyder at den delvise nedlukning løses ensartet på skolerne i Egedal", siger Susanne Pliniussen.

"Det betyder blandt andet, at skemaerne følges, dog nu bare online, så eleverne logger på til hver lektion. Noget af det som også giver en mere rolig nedlukning handler naturligvis om, at restriktionerne taler ind i det vi i forvejen har gjort de sidste mange måneder - det lægges så at sige blot oven på det vi allerede gør til forskel fra nedlukningen marts måned."

Ikke mindre hold Formanden fremhæver også, at 0-4. klasse ikke skal opdeles i mindre hold, som de skulle da de kom tilbage i foråret.

"Klubberne holder kun åbent for 4. klasserne og der vil naturligt være nogle ekstra ressourcer til brug ind i skolen."

I skolens specialtilbud, heriblandt ASF-afdelingen på Balsmoseskolen, fortsætter man uændret.

"Hvilket er til stor gavn for vores elever her, og der er også stort fokus på de af vores elever uden for specialtilbuddene der har særlige behov, som der vil blive støttet op om. Det er 8 skoledage det drejer som om, og den faktor spiller også positivt ind."

For personalet fra 5. klasse og op bliver der lavet individuelle løsninger med hensyn til arbejdsdagen,

"Det betyder, at for nogen giver det fint mening at arbejde hjemmefra, hvorimod det for andre giver bedre mening fortsat at møde ind og arbejde fra arbejdslokaler i stedet for", siger Susanne Pliniussen.