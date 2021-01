En ny legeplads skyder op ved Boesagerskolen, som led i overflytningen fra Søagerskolen. Foto: fdue.

Send til din ven. X Artiklen: Skole-flytning: Ny legeplads ved Boesagerskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skole-flytning: Ny legeplads ved Boesagerskolen

Flere ting bliver flyttet fra Søagerskolen til Boesagerskolen

Egedal - 04. januar 2021 kl. 05:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Lukningen af Søagerskolen betyder, at der nu kommer en ny legeplads ved Boesagerskolen.

Forbipasserende har ikke kunnet undgå at bemærke, at der er et større gravearbejde i gang på det grønne område foran Boesagerskolen. Det er legeredskaber fra Søagerskolen, der har været lukket siden august, der som led i overflytningen er ved at blive etableret her.

Det fortæller Susanne Pliniussen, formand for skolebestyrelsen i Distriktsskole Smørum.

"Der har været stor opmærksomhed på, at få brugt alt det man kan fra Søagerskolen, så det har været et løbende arbejde med at tingene flyttet. Skolebibliotektet fra Søagerskolen er jo ligeledes flyttet til Boesagerskolen", siger hun og forklarer, at der også har været opmærksomhed på, hvor arealerne foran skolen kunne anvendes og bruges til undervisning og pauser.

"Det kom særligt i fokus efter vi åbnede op igen efter den første nedlukning, men jo også fordi elevtallet naturligt er steget efter lukning af Søager. Det bliver rigtig godt at der kommer flere gode udelege.områder for børnene, det har været savnet", siger Susanne Pliniussen.

Fin proces Samtidig er der gang i en ombygning af en aula på Boesagerskolen, som en del af de kreative læringsmiljøer.

"Det var ikke færdigt, da vi gik på juleferie, men tror det bliver rigtig godt", siger skolebestyrelsesformanden.

Helt overordnet mener hun, at overflytningen fra Søagerskolen til Boesagerskolen er forløbet godt indtil nu:

"Det har været en fin proces. Men selvfølgelig vil der dukke nogle ting op, som ikke er så godt. Der er for eksempel elever, der savner noget fra deres gamle skole, og det kan jo ikke være anderledes."

Penge til renovering Byrådet har i øvrigt på sit sidste møde inden jul frigivet en anlægsbevilling til renovering af skoler i både Ølstykke, Smørum og Ganløse.

I forbindelse med vedtagelse af det der kaldes "Investeringsplan2028" er der for 2021 afsat et rådighedsbeløb på i 34,5 millioner kroner til renovering af kommunens skoler for det der kaldes "Kreative Læringsfællesskaber".

Heraf er afsat 10,4 millioner til Balsmoseskolen og Boesagerskolen i Smørum, 20,8 millioner kroner til Søhøjskolen i Ølstykke og 3,3 millioner kroner til skolerne i Ganløse.