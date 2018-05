Tidligere elever og lærere på Stengårdsskolen får snart mulighed for at holde kontakten i Stengårdsskolens Venner. Billedet her er fra en udsmykningsuge på skolen i 2008. Foto: Lars Skov

Skole får ny social forening for tidligere elever og lærere

Torsdag den 12. maj 2018 får tidligere elever og lærere på Stengårdsskolen i Ølstykke en ny forening, så de kan mødes og holde kontakten efter, at de har forladt skolen. Den dag klokken 13 holdes der nemlig stiftende generalforsamling for »Stengårdsskolens Venner« i Stenløse Kulturhus.

Ifølge foreningens forslag til vedtægter henvender foreningen sig til tidligere elever og lærere, og for elevernes vedkommende skal det være mindst fem år siden, at de gik ud af skolen. Formålet med »Stengårdsskolens Venner« er at arrangere fester for medlemmerne, og Kenneth Jørgensen, der er en af initiativtagerne, oplyser, at tanken er at dele medlemmerne op i festpuljer efter alder.