Skeptiske handicap-familier: "Vi tør ikke tro på en forbedring"

"Efter vores mening var det lidt en sludder for en sladder. Vi går ikke herfra med følelsen af, at vores budskaber er blevet hørt. Vi var skuffede over mødets afvikling med opdeling i grupper. Det var ikke særlig værdigt. Vi havde svært ved at se formålet, for vi ønskede at tale direkte til kommunaldirektøren og ikke via en mellemleder, som så skal forsøge at sælge vores budskab videre. Det er en helt forkert fremgangsmåde," siger Malene Sommer og Merethe Schlosser til Lokalavisen.