Se billedserie Menighedsrådformand viser sognegårdens nye køkken frem, som det ser ud efter vandskaden. Foto: Casper Suk Thorlacius

Skader i sognegården værre end først antaget

Egedal - 15. april 2019 kl. 05:22 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en grundig gennemgang med sagkyndige på området, står det nu klart, at vandskaden i Stenløse Sognegård er værre end først antaget. Natten mellem søndag og mandag i sidste uge gik der hul på et vandrør, som har medført større skader end ved første øjekast, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- På mødet kunne vi konstatere, at vi langt hen ad vejen har fået fat i de skadeslidte områder, men at vandskaden stadig udvikler sig. Mandag (i sidste uge, red.) måtte vi rømme endnu et kontor, fordi der blev målt for høj fugtighed, og derudover har vi været nødt til at rykke vores gartnere, som har frokoststue i kælderen, til en midlertidig mandskabsvogn, oplyser menighedsrådsformand, Flemming Enghave.

- Det udvikler sig stadig i en uheldig retning, men nu håber vi, at vi har fået tømt alle de berørte områder, så vi kan få gennemført udtørring. Så følger vi op efter påske og ser, om vi er på rette vej, men der er ingen tvivl om, at det bliver en stor omgang, også større end forventet, tilføjer han.

Hvor meget skaderne løber op i rent økonomisk, tør formanden på nuværende tidspunkt ikke gisne om.

- Vi kan tidligst komme med en vurdering efter påske. Jeg tør slet ikke gætte på beløbet endnu. Meget af det vil blive en forsikringssag, men vi har ikke overblik over, om vi ender med nogle løbende udgifter. Vi har jo blandt andet skulle træffe en hurtig beslutning om at opstille en mandskabsvogn, og vi ved ikke, om det går ind under forsikringen, eller om det bliver en driftsudgift, siger Flemming Enghave.

I øjeblikket kan der stadig arbejdes på førstesalen i sognegården.

- Desuden fungerer vores sognesal stadig, og det betyder, at for eksempel vores alsang torsdag eftermiddage kan fortsætte. Men vi har været nødt til at flytte flere arrangementer, hvor gudstjenesten er efterfulgt at bespisning. Næste uges påskegudstjeneste med efterfølgende spisning er for eksempel flyttet til Veksø, siger formanden, som ikke tør spå om, hvornår alle aktiviteter igen kan foregå i sognegården.

- Den umiddelbare vurdering er, at det først sker til september. Alt skal være helt tørt, så skal skaderne udbedres, og vi løber ind i en sommerferie, hvor det hele kommer til at gå lidt trægt. Den største enkeltstående skade er el-tavlen, som kommer til at tage lang tid at udbedre, siger Flemming Enghave, som opfordrer til, at man løbende holder sig opdateret på kirkens hjemmeside, hvis man har planer om at deltage i nogle af kirken arrangementer.