Sikker sti til Søhøjskolen

Egedal Byråd har nu frigivet de 800.000 kroner, som byrådsflertallet afsatte til at anlægge en sti fra Ny Toftegårdsvej til Søhøjskolen.

- Stien skal være med til at skabe en sikker vej ind til skolen ved, at eleverne ikke skal krydse en parkeringsplads ved skolen, forklarede formanden for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth (V).