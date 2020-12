Artiklen: Sigtet for villabrand stak af fra psykiatrisk afdeling: 'Truede med at dræbe forældre'

Sigtet for villabrand stak af fra psykiatrisk afdeling: 'Truede med at dræbe forældre'

Den 48-årige mand, der mandag eftermiddag blev anholdt og sigtet for at brænde en villa i Smørum ned til grunden, blev ved et Grundlovsforhør tirsdag eftermiddag varetægtsfængslet i 14 dage.

Manden var ikke selv til stede ved Grundlovsforhøret.

i stedet blev han ved Retten i Hillerød fremstillet 'in absentia', som det hedder, når en sigtet eller tiltalt ikke selv kan være tilstede ved et retsmøde.

Ligeledes har det ikke været muligt for politiet at afhøre manden, der er indlagt efter branden.

Lige så snart lægerne vurdere, at han er i stand til at gennemføre et retsmøde skal han efterfølgende fremstilles for en dommer inden for 24 timer.