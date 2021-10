Sigtet for overfald på tre togkontrollører: - Jeg har ikke gjort dem noget

Pressetjenesten hos Nordsjællands Politi oplyser, at den 21-årige er sigtet for et forhold i S-toget mellem Stenløse og Veksø den 19. august, hvor en togrevisor blev skubbet og slået to gange i hovedet med flad hånd. Desuden blev der kastet sten efter en kontrollør og yderligere en forurettet, som ikke er identificeret endnu, så de måtte dukke sig og flygte for ikke at blive ramt.

Den 21-årige er også sigtet for at have stjålet en mobiltelefon, der kan scanne togbilletter, fra en kontrollør den 1. juni og senere samme dag er han sigtet for sammen med to andre at have skubbet kraftigt til en togfører.