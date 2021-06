På byrådsmødet blev der sendt signaler om, at Stenløse Å skal blive, hvor den er. Foto: Annemette Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Signal om at bevare Stenløse Å i byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Signal om at bevare Stenløse Å i byen

Egedal - 23. juni 2021 kl. 08:52 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Selv om byrådet ikke har truffet beslutning om en paragraf 25 tilladelse til klimasikring af Stenløse By, så fik tilhørerne til byrådsmødet onsdag aften et klart signal om, at i hvert fald en del af byrådet vil lade Stenløse Å blive i sit nuværende forløb gennem byen.

Det skete, da byrådet skulle tage stilling til at sende lokalplan 62 og kommuneplantillæg 8 for et regnvandsbassin ved Bækholmvej i Stenløse i høring. Regnvandsbassinet er en forudsætning for, at Novafos kan lave en regnvandsledning under Stenløse Å, og formanden for Planudvalget Ib Sørensen (S) understregede, at plangrundlaget skal være i orden, når paragraf 25 tilladelsen skal gives.

På Planudvalgsmødet havde politikerne også haft Lokalplan 61 om et regnvandsbassin i Egedal By på bordet, og ifølge sagsfremstillingen var det en forudsætning for, at Novafos kan forlægge Stenløse Å øst om Stenløse By. Det afviste Planudvalget at sende i høring, og det var det, debatten på byrådsmødet kom til at dreje sig om.

- Det betyder, at Stenløse Å ikke kan føres rundt om Stenløse på markerne, men at Stenløse Å har det forløb, den har i dag, sagde Niels Lindhardt Johansen (K), og det hilste Jens Skov (SF), Rikke Mortensen (R) og Helle Nielsen (LNE) meget velkomment.

Ib Sørensen puttede dog lidt malurt i bægeret.

- Hvis nogen kan komme frem til en løsning for Stenløse Å udenom Stenløse uden det nordlige bassin, bliver vi nødt til at forholde os til det, så lad os nu tage det helt roligt, og så tage det, når vi kommer til paragraf 25, sagde han, inden byrådet sendte lokalplanforslag 62 i høring i otte uger.