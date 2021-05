Så er der mere udeliv på vej til Egedals børn. Foto: Colourbox

Shelters og bålhytter på vej til børn

En million kr. fra budget 2021 skal bruges til trivsel for børn i naturen

Egedal - 12. maj 2021 kl. 15:56 Kontakt redaktionen

Nu skal udelivet og naturen være mere interessant for Egedals børn.

Derfor er der afsat en million kr. i budget 2021, og de penge bliver nu aktiveret. Med bålhytter, madpakke- og drivhuse kan Egedals børn se frem til et rigere udeliv med flere udendørs aktiviteter, læringsforløb og naturoplevelser i hverdagen. Også lokalsamfundene vil kunne få glæde af uderummene, og det forventes, at der kan etableres omkring otte shelters med mere for pengene. Det oplyser Egedal Kommune i en pressemeddelelse.

Byder selv ind med ønsker "Egedals skoler og institutioner byder selv ind med deres ønsker. Det kunne for eksempel være skolehaver og bålhytte, hvor eleverne selv kan følge udviklingen fra jord til bord. For når traditionelle faglokaler rykker udendørs, smelter teori og praksis sammen til meningsfuld og virkelighedsnær læring: I en skolehave vil eleverne kunne opøve praktiske kompetencer som at så, luge og høste og samtidig blive klogere på fotosyntese, jordbundsforhold og vandets kredsløb i en praktisk sammenhæng - og det hele kan afsluttes med tilberedning af egen høst i en bålhytte, der giver læ og gode rammer for fællesskabet," skriver Egedal Kommune i en pressemeddelelse.

"Rigtig mange børn bliver både gladere og dygtigere, når udeliv og natur får en større plads i skoledagen. Nu glæder jeg mig til, at vi kommer et skridt nærmere de konkrete løsninger," siger formand for Skoleudvalget Betina Hilligsøe.

Også Rikke Mortensen, der er formand for Familieudvalget, er glad for de nye tiltag.

"Et rigt udeliv løfter børnenes trivsel, og det er en meget klar erfaring fra corona-tiden, som vi har taget med os, at der simpelt hen er mere ro og færre konflikter ude i det fri. Et madpakkehus eller et shelter vil give nogle fantastisk gode muligheder for at dyrke udelivet en større del af året også for de allermindste, som tit har brug for mere læ i det danske vejr," siger hun.

Det er Skoleudvalget og Familieudvalget, der har godkendt en fordeling på 335.000 kr. og 665.000 kr. til henholdvis institutioner og skoler - en fordeling, der tager udgangspunkt i skole- og dagtilbudsområdets nuværende børne- og elevtal. pressemeddelelse