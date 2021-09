Et af Seniorrådets forslag til forbedringer er at sætte rengøringstiden op fra 30 til 45 minutter om ugen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Seniorrådet drømmer om løft på ældreområdet

Egedal - 10. september 2021

Egedal Kommunes Seniorråd drømmer om et løft til ældreområdet. Det fremgår af Seniorrådets Høringssvar til budgetforslaget 2022-2025.

I det gør Seniorrådet opmærksom på, at kommunen i forbindelse med finanslov 2021 har fået 700.000 til »flere hænder og højere faglighed i ældreplejen«. I 2022 og 2023 er tilskuddet cirka 2,9 millioner og i 2024 stiger det til 3,3 milloner kroner.

»I 2022 forventes det, at det giver seks fuldtidsstillinger mere.«, skriver Seniorrådet.

Det påpeger, at ældreområdet med et stigende antal ældre bør opjusteres med 4,6 millioner kroner i 2022 for at opretholde det samme serviceniveau pr. borger og har med tilfredshed bemærket, at budgettet videreføres uden besparelser med de nødvendige fremskrivninger og de 2,9 millioner afsat til »flere hænder og højere faglighed i ældreplejen«.

»Dog stikker en ting i øjnene. Taksten på toiletartikler stiger fra 14 kroner i 2021 til 44 kroner i 2022«.

- Jeg ved ikke, hvad det vil betyde, men vi synes bare, det er en voldsom stigning, siger Seniorrådets formand Bjarne Larsen.

Uprioriterede ønsker

I sit høringsvar har Seniorrådet også opremset en række budgetønsker på ældreområdet i uprioriteret rækkefølge:

n Løft og kvalitet i ældreplejen overfor medarbejderne i form af et godt arbejdsmiljø, arbejdsmoral og synlig ledelse, der er med til at fastholde og tiltrække medarbejdere til Egedal Kommune.

n Forebyggende hjemmebesøg til yngre risikogrupper.

n Øget kontrol med medicinhåndtering og pleje.

n Faste læger på alle plejecentre, der blandt andet tjekker medicinhåndtering og forbrug af medicin.

n Unge på plejecentre - med henblik på uddannelse af kommende elever.

n Forbedret indsats i sagsbehandling med henblik på minimering af klager.

n Udarbejdelse af strategi/politik for ældre- og seniorboliger for hele Egedal Kommune.

n Rengøring pr. uge sættes op til 45 minutter fra 30 minutter i hjemmeplejen og på plejecentre.

n Antallet af vikarer nedsættes - mod flere fastansatte i ældreplejen.

n Tillæg af en time pr. uge til støtte af den enkelte demente på plejecentre.

n Udvidelse af klippetidskortet i hjemmeplejen med 15 minutter pr. uge.

n Forøgelse af målrettede aktiviteter på plejecentrene, herunder også i dementboligerne.

Bjarne Larsen oplyser, at ønskerne er uprioriterede, fordi det er usikkert, om kommunen får lov til at overskride servicerammen med de ønskede fem millioner på ældreområdet.

- Hvis de kommer, så må vi gå ind og prioritere, hvor vi mener, de vil blive brugt bedst, men det har vi ikke gjort op med os selv endnu, siger han.

Penge i bloktilskuddet

I høringssvaret gør Seniorrådet til gengæld opmærksom på, at Egedal Kommune får penge til ældreområdet fra staten.

I 2022 giver staten 5,2 millioner til et generelt løft af ældreplejen, 7,0 millioner til generel kvalitet i ældreplejen, 7,3 millioner til værdig ældrepleje og 700.000 til bekæmpelse af ensomhed.

I alt 20,2 millioner i 2022, lidt mere året efter og så fremdeles, men da pengene ikke er øremærkede og gives uden bindinger, så har Egedal Kommune den praksis, at lade pengene gå direkte i kommunens kasse og ikke til ældreområdet.

- Det går bare ind i kommunekassen, og bliver brugt alle mulige andre steder. Vi synes jo, at når staten ligefrem giver et tilskud og kalder det løft eller kvalitet i ældreplejen, så bør de også gå til det, siger Bjarne Larsen, der mener, at pengene ville falde på et tørt sted.

For selv om Seniorrådet konstaterer, at udviklingen går i den rigtige retning - omend noget langsomt - så indtager Egedal Kommune stadig sidstepladsen i Region Hovedstaden, når det gælder gennemsnitligt forbrug pr. 67+-årige.

I 2021 ligger Egedal Kommune cirka 28 procent under gennemsnittet i Region Hovedstaden, og for at komme op på gennemsnittet i Region Hovedstaden skal Egedal Kommune tilføre ældreområdet cirka 112 millioner kroner, påpeger Seniorrådet. Formanden bemærker dog, at det ikke er sådan, at rådet får mange klager over niveauet.

- Det kan blive bedre, men så dårligt er det heller ikke, fastslår han.