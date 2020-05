Hidtil har Seniorrådets medlemmer ikke kunnet få diæter for deltagelse i FN?s temadag for ældre, men det kan de fremover. Foto: Allan Nørregaard

Seniorråd får diæter til alle sine møder

Da kommunen udarbejdede regler for diæter i 2012, blev lovgivningen tolket sådan, at rådets medlemmer kun kunne få diæter i forbindelse med rådets egne møder samt møder med Social- og Sundhedsudvalget og Grønt Råd, men ikke i forbindelse med andre mødeaktiviteter som FN's Ældredag, Tilgængelighedsudvalg med flere.

Egedal Byråd har besluttet at udvidet Seniorrådets diæter, så medlemmerne fremover kan få diæter for alle de mødeaktiviteter, der udspringer af rådets styrelsesvedtægt.

