Seniorråd er stadig bekymret

Selv om Egedal Kommunes afgående Seniorråd kan glæde sig over, at der stort set ikke er sket reduktioner i kommunens budget for det kommende år, så er rådet ked af de stadigt tilbagevendende forslag om besparelser på ældreområdet og bekymret for, om kommunens budget for 2018 kan holde.