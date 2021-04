Seniorer kom frit frem: Stil op til unikt arbejde

Egedal-borgere, der er fyldt 60 den 16. november, har nu chancen for at melde sig til et arbejde, der både er spændende, unikt og giver et indblik i vilkårene for borgere på samme alder og derover.

Samtidig med kommunal- og regionrådsvalget den 16. november i år, skal der nemlig også vælges ni medlemmer til Egedal Kommunes Seniorråd, og det bliver for første gang et fremmødevalg, hvor de stemmeberettigede sætter deres kryds til seniorrådsvalget, når de alligevel er nede for at stemme til de to andre valg.