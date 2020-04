Seks borgere vil med i Kunstrådet

- Jeg ved ikke, hvem de er, men på et kommende kunstrådsmøde, skal vi udpege, hvem der skal være en del af Kunstrådet, siger borgmesteren, der selv sidder som formand for Kunstrådet. Derudover tæller det for nuværende formanden for Planudvalget Ib Sørensen (S) og formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K).