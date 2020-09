Artiklen: Se her: Sådan prioriteres pengene i budgettet

Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti samt løsgænger Jacob Peter Loessl har indgået budgetforlig, og af en pressemeddelelse fra kommunen fremgår, at pengene prioriteres som følger:

Corona-pulje Til sikring af de afledte konsekvenser af Corona-pandemien: Blandt andet. investering i at få ledige i arbejde eller efteruddannelse og til at sikre kvaliteten af rengøringen er tilstrækkelig.

o Opnormering af aftenvagten på plejecentrene for at sikre bedre tid til aftenrutiner, samtale og omsorg.

o Midler til IT-support og understøttelse for at frigøre det pædagogiske personales tid til børnene.

o Midler til at højne standard for vedligeholdelse af grønne områder og bekæmpe ukrudt ved institutioner og skoler.

o Midler til IT support og understøttelse i undervisningen.

o Finansierings- og byggeplan for etablering af en ny Lærkeskole

o Aktiviteter der understøtter de unges behov for tryghed og nærvær gennem frivillige indsatser.

o Midler til at sikre udgående SSP-arbejde; et gadeteam, der kan lave konkret opsøgende arbejde hos de unge, der udviser uhensigtsmæssig adfærd.

Forebyggelse på socialområdet Midler til at sikre gode tilbud til den voksende målgruppe af sårbare børn og unge med diagnoser.

o Gratis benyttelse af Ølstykke Svømmehal for medarbejdere for at forebygge og forbedre ryg og skulderskader.