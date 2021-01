Se grafikkerne: Antallet af indlagte daler i Hovedstaden

Antallet af indlæggelser på Region Hovedstadens sygehuse begynder nu at følge dét fald i smittetallet, som har vist sig, siden antallet af nye Covid-19-patienter toppede i midten af december.

Det viser dagens tal fra Region Hovedstaden, hvor der med 13 dødsfald og 29 færre indlagte end det foregående døgn ikke blot er tale om, at dødsfaldene frigiver lidt ekstra senge-kapacitet på hospitalerne, men om et regulært fald i behovet for sengepladser.