Se din egen golfbold flyve

- Systemet kan bruges af spillere på alle niveauer, så det er endnu sjovere at komme i gang, og at blive ved med at træne. Vi bruger allerede TrackMan på rangen, og er glade for de muligheder, det giver medlemmerne, siger formand for bestyrelsen i Smørum Golfklub Peter Thrane Borregaard i den.

- Teknologierne udvikler sig hurtigt, og vi ønsker at give vore medlemmer flere værktøjer, der kan videreudvikle spillerfærdigheder, samtidig med at vi ønsker, at der kan skabes større fællesskaber gennem træning og visualisering af, hvad der sker, når der slås til en bold på rangen. Vi har fået en unik mulighed for at teste Toptracer i en periode. Derefter vil vi tage stilling til, om det er TrackMan eller Toptracer, der er den rigtige løsning at fortsætte med, tilføjer han.