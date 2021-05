Se billedserie Lørdagens biludstilling trak masser af folk til Egedal Centret. Her bliver der set nærmere på en Opel Mokka. Fotos: Kenneth Tanzer

Se billederne: Stort bil-træf hittede i centeret

Bil-entusiaster fra nær og fjern fandt lørdag vej til Egedal Centret, hvor den traditionsrige biludstilling igen blev et tilløbsstykke

Egedal - 25. maj 2021 kl. 10:36 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Der blev talt topfart, komfort og hestekræfter, da Egedal Cenret i lørdags dannede rammen om den årlige biludstilling.

De mange bil-entusiaster, der kunne se nærmere på de nyeste modeller fra blandt andet Kia, Nissan, Citroén, Fiat, Toyota og Opel, havde nogle herlige timer i selskab med de lokale forhandlere.

"Det er bare alletiders med sådan et arrangement. Jeg kommer her hvert år for at få noget inspiration. Det er også super hyggeligt," lød det fra Ølstykke-borgeren Jimmy Pedersen, der i oktober købte en Toyota Yaris Hybrid.

"Jeg ville egentlig hellere have haft en Nissan Juke med mere plads, men jeg har ikke brug for det, så jeg valgte Toyota'en," sagde Jimmy Pedersen, inden han kiggede videre på de mange sprøde biler.

Også Jørgen-Erik Molander fra Ganløse havde fundet vej til biludstillingen, og det var der en særlig grund til.

"Jeg er i markedet efter en ny bil, og så er det jo oplagt at komme herned og se de nyeste modeller. Det er meget nemmere end at køre rundt mellem forhandlerne. Her er et stort udvalg, så man kan gøre sig en masse overvejelser. Nu må vi se, hvad jeg ender med, men jeg har en Folkevogn eller en Citroén i tankerne," sagde Jørgen-Erik Molander.

Solgte fire biler sidste år Mens de fremmødte børn hyggede sig med "dæk-bowling", ballondyr og gratis romkugler, så havde bil-forhandlerne nok at se til.

"For os er denne biludstilling en rigtig god lejlighed til at møde borgerne og få en hyggelig sludder. Vi har været med alle år, og det er bare et godt arrangement," sagde Citroéns Carsten Hansen, der skyndte sig at tilføje, at sidste års biludstilling kastede fire salg af sig.

"Det er normalt ikke en dag, hvor vi sælger biler, men det skete faktisk sidste år. Der kom nogle nogle kunder hen til vores stand, og de endte med at købe en bil, så vi måtte en tur op i forretningen og skrive under på kontrakten," lød det fra Carsten Hansen.