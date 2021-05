Se billederne: Populær komedie-film rykkede til Ganløse

"Vi skal optage scenen på selve Bundsvej, så den har vi fået lov til at spærre af det meste af dagen. Jeg har brugt to måneder på at planlægge og forberede lukningen af vejen. Der er sat skilte op, taget kontakt til grundejerforeninger og Egedal Kommune. Der er meget logistik og sikkerhed at tage højde for, og det hele skal bare klappe Vi har eksempelvis fjorten peroner stående ved de små sideveje til Bundsvej," siger Mads Kelbæk.

"Vi var på udkig efter et sted med en bred landevej i smukke omgivelser. Det var kravet for at optage denne scene. Valget faldt på Bundsvej, og så tog vi ellers kontakt til Egedal Kommune, der har været en vigtig medspiller, men havde det ikke været for KR Nedrivning, så kunne vi ikke komme i mål med denne location, for hvor skulle vi være med vores produktion," siger Mads Kelbæk, der bliver nødt til at afbryde samtalen med Lokalavisen for at give de sidste trafikale instrukser, inden instruktøren kan sige "Værsgo - action."