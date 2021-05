Se billederne: Nemlig.com og velfærd i 1. maj-taler

Se billedserie Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten i SF gik lørdag sammen om at fejre 1. maj med taler, fællessang og faner på fire pop up steder, blandt andet her ved Egedal Rådhus. Her ses blandt andre S-spidskandidaten Vicky Holst Rasmussen (i lysebrøn frakke) svinge fanen. Foto: Kim Rasmussen

Egedal - 01. maj 2021 kl. 18:03 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Fejringen af Arbejdernes Internationale Kampdag 1. maj blev ingenlunde, som den plejer - for andet år i træk på grund af coronarestriktioner.

Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF gik dog sammen om at markere dagen med taler af de tre partiers respektive spidskandidater til efterårets kommunevalg i Egedal, nemlig Vicky Holst Rasmussen (S), Jens Skov (SF) og Helle Bovien (EL).

Det skete dels med forberedte videooptagelser, publiceret på Facebook og Youtube.com, dels kørte trioen rundt for at lave pop up med taler, faner og fællessang ved Ganløse-bageren, i en rabat nær Egedal Centret i Stenløse, foran Egedal Rådhus i Ølstykke og ved kulturhuset i Smørum.

Den senere tids debat om arbejdsforholdene for Nemlig.com's lagerarbejdere og chauffører, der kører madvarerne hjem til forbrugerne, som dagbladet Politiken har rejst, fyldte både hos Socialdemokratiet og Enhedslisten, som påpegede, at der stadig er meget at kæmpe for.

- Vi ser lige nu at en stor, magtfuld og succesfuld virksomhed, der kører rovdrift på deres medarbejdere. Mennesker der arbejder i døgndrift, mennesker der ikke får mulighed for at holde pauser eller bestemme deres fridage, mennesker, der gør sig umage og opfylder deres pligt i samfundet, sagde Vicky Holst Rasmussen, som tilføjede, at hun ikke havde troet, at der fandtes så urimelige arbejdsforhold i Danmark, og at det skyldes firmaer, der for at opnå maksimal profit har alt for lave fragtpriser, som går ud over de ansatte.

Hun anerkendte, at mange i denne coronatid har været isolerede i deres hjem og ikke har kunnet vælge andre måder at købe ind på, men påpegede samtidig, at alle har pligt til at sige fra overfor det og vælge firmaer med ordnede forhold.

- Lokalt skal vi i kommunerne også sige fra - vi skal sikre at vi ikke tillader denne form for behandling af virksomhedernes medarbejdere. Det gælder både når vi handler med virksomheder eller bygger nyt, sagde hun.

Vicky Holst Rasmussen benyttede samtidig dagen til et historisk tilbageblik på Olivia Nielsen og Andrea Brochmann, der i 1899 talte ved en 1. maj-demonstration blandt andet om kvindernes sag og ønsket om otte timers arbejdsdag.

Men der er stadig et stykke vej endnu for ligeløn, selv om der i de fleste hjem er en ligelig fordeling af opgaver, sagde S-kandidaten.

- Vi er endnu ikke i mål med at have de samme muligheder og samme løn for samme arbejde, der er stadig forskelle på mænd og kvinder - derfor er vi stadig i kamp, kampen for det gode og retfærdige arbejdsliv, sagde Vicky Holst Rasmussen, der dog ikke kom ind på den varslede sygeplejerskekonflikt.

