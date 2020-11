Se billedserie Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V) får en snak med 15-årige Mads Bramming (med ryggen til), som er en af de 10 unge, der pt. er i gang med Coop Crews seks ugers forløb i Fakta-butikken i Ølstykke som træning til at få et fritidsjob. Foto: Allan Nørregaard

Se billederne: Ministerglæde i Fakta over ungeprojekt

Egedal - 23. november 2020 kl. 12:33 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Det vakte opsigt, da beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) mandag formiddag lagde vejen forbi den lokale Fakta-butik på Ørnebjergvej i Ølstykke for at besøge unge i et fritidsjobprojekt.

Ungdomsskoleforeningen kører et landsdækkende projekt Coop Crew i samarbejde med udvalgte ungdomsskoler, Fakta og Coop med det formål at give udsatte unge et seks ugers forløb i Fakta med træning og kompetance i at arbejde i en detailbutik.

Her fik ministeren blandt andet en personlig snak med 15-årige Mads Bramming og 16-årige Nadia Stryhn, som begge er med på Coop Crews allerførste hold med 10 unge i Ølstykke.

Nadia fortalte blandt andet ministeren, at hun faktisk ikke havde forventet at blive så tætte med de andre i butikken, og at hendes arbejdsglæde og motivering i butikken var kommet helt i top, efterhånden som projektet skred frem.

- Nej, hvor godt, lød det glad fra Peter Hummelgaard, inden han blev inviteret på kaffe i baglokalet og en snak med folk fra Coop og Egedal Kommune om, hvordan erhvervsliv og skoler kan samarbejde endnu mere om at bringe unge tættere på arbejdsmarkedet.

Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V) deltog i besøget. Han er imponeret over det landsdækkende projekt, som løber fra 2019-2025 i indtil videre 20 kommuner, og der kommer seks-syv kommuner mere til næste år.

- Jeg synes, det er enormt spændende med et forløb, der giver unge med udfordringer mulighed for at få et fritidsjob. Man ved, hvor stort det er, når man som ung kan tjene sine egne penge, og når den første løn går ind. Jeg er sikker på, det giver stolte unge mennesker, og det giver større chancer for at få de unge til at blive en del af arbejdsmarkedet og at gå videre, siger Karsten Søndergaard.

Coop Crew har fået 27,6 millioner kroner i støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond.