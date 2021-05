Se billedserie Solskin og handel - så kører det. Foto: fdue.

Se billederne: Lopperne var løs i Smørum som aldrig før

Med godt 320 husstande i Ledøje-Smørum tilmeldt slog den Corona-venlige "Store Loppedag" rekord

Egedal - 02. maj 2021 kl. 10:30 Kontakt redaktionen

"Jeg har solgt for 300 kroner."

"Jeg har solgt for 450."

Der var kun gået en time om formiddagen på Store Bededag, da to meget unge kræmmere kunne gøre status over en god forretning.

De to drenge i teenage-alderen havde sammen med familie og naboer sat bod op, for at sælge ud af deres gamle "lopper" - i form af legetøj, bøger, tøj, film og meget andet.

De to i Latyrushaven var langt fra de eneste, der i Smørumnedre, Smørumovre og Ledøje gjorde en god forretning på dagen. Godt 320 husstande var tilmeldt den Corona-venlige udgave af det loppemarked, der ellers i mange år holdt til rundt omkring søen ved Balsmoseskolen, og der kunne puttes mange sedler og mønter i lommerne rundt omkring.

Så nu hedder det "lopper hver for sig", ved hver sin egen private bolig. At vejret så viste sig fra sin allerbedste side, gjorde bestemt ikke oplevelsen ringere.

"Det var godt, det ikke var i går, så havde det øset ned", som det lød fra en bod i Valmuehaven.

Overalt hang der skilte med "lopper" og vejnavne og husnumre, der fortalte hvem der var med på dagen.

Med 320 var der over dobbelt så mange med som sidste år. Her var initiativet kommet i stand mere af nød end lyst, da Corona gjorde loppemarkedet ved søen til en sundhedsmæssigt uforsvarlig mulighed.

Men initiativtageren, Christina Lydolph, kunne efter den succesrige gentagelse i år konstatere, at den måde at gøre det på, "lopper hver for sig", ser ud til at være kommet for at blive - også selv om Corona skulle slippet taget i danskerne.

"Det er jo en kæmpe succes, det tør jeg godt kalde det. Og det er jo blevet til en byfest, og den er kommet for at blive. Så jeg går efter det samme arrangement næste år."

Men hun tilføjer, at hvis nogen vil samles omkring søen i 2022, skal de da være velkommen til det:

"Det kan jo sagtens være en kombi - det behøver ikke være enten-eller."

fdue