Se billederne: Fede, bæredygtige dage på gymnasiet

Se billedserie På festival-fredag blev alle opfordret til at klæde sig ud som - en festival, her a la Corona. Privatfoto.

Mad, tøj, elektronik og transport var i fokus på gymnasiet

Egedal - 23. november 2020 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Mad-mandag. Tøj-tirsdag. Off-onsdag. Transport-torsdag. Festival-fredag.

Skemaet så noget anderledes ud for elever på Egedal Gymnasium og HF i den forgangne uge.

Der blev sat fuldt fokus på bæredygtighed, under overskriften "Fem fede dage", og hver dag med sit tema. Det fortæller elevrådsformand Mette Rasmussen.

På mad-mandag blev serveret vegetarisk mad, hvor eleverne skulle lave deres egen bæredygtigheds-kogebog på gymnasiet, for at sætte fokus på mindre kød.

"På tøj-tirsdag havde vi en corona-venlig tøjbod, som foregik online på Instagram. Vi opfordrede til, at man indleverede sit gamle tøj. Dette blev lagt op på Instagram-profilen, hvorefter andre på gymnasiet kunne kommentere billedet, hvis de var interesserede og afhente det i en bod", fortæller Mette Mette Rasmussen.

På "Off-onsdag" blev lyset slukket på gymnasiet for at sætte fokus på, at brug af energi ofte er ensbetydende med udledning af CO2.

Så var der også transport-torsdag, hvor alle blev opfordret til at tage deres cykel eller gå i skole, og der var "runde-løb", hvor der gennem sponsorer blev doneret til organisationen "Plant et træ". Der blev delt crossainter, scones, kaffe, te og kakao ud til dem der valgte at tage cyklen eller gå i skole.

Der blev sluttet af med "Festival-fredag". På grund af corona måtte man tænke i lidt alternative baner:

"Derfor opfordrede vi folk til at klæde sig ud som en festival. Der var præmier i form af sandwiches og sodavand til kantinen til den klasse, der bedst klædte sig ud", fortæller Mette Rasmussen."

"For at gøre dagen bæredygtig opfordrede vi til, at man tog planter med til klasseværelset, så der kommer bedre og mere bæredygtig luft ind i klasseværelset."

Eleverne gik med andre ord til bæredygtigheds-ugen med krum hals:

"Det har været spændende nok. De fleste har taget godt imod det", lyder det fra 1.g.'erne Christine Aaskov og Matilde Dydensborg, der stod for tøjsalget.