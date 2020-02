Se billederne: Fastelavnsoptoget drog gennem byen

Søndag formiddag stod som de forgange 110 år på fastelavnsoptog gennem Veksø by. Byens Fastelavnsklub havde i år valgt at genbruge tidligere års kulisser og kostumer, men det blev optoget ikke mindre flot af. Se her et udsnit af billederne fra dagen og læs mere på sn.dk/egedal søndag aften eller i Frederiksborg Amts Avis mandag den 24. februar.