Se billedserie Emily Kristine Pedersen med det første af den forgangne uges to trofæer, efter hun vandt Saudi Ladies International golf tournament ved King Abdullah Economic City,.Foto: Amer HILABI / AFP. Foto: AMER HILABI/Ritzau Scanpix

Se billederne: Emily var tæt på at stoppe - nu er hun Europas golf-dronning

Golfspilleren Emily K. Pedersen overvejede at stoppe, da hun i 2018 og 2019 løb ind i en lang sportslig krise. Men den 24-årige Smørum-kvinde kom igen og vandt i sidste uge Europa-touren

Egedal - 24. november 2020 kl. 11:20 Kontakt redaktionen

Da 24-årige Emily K. Pedersen for få dage siden vendte hjem fra Saudi Arabiens 35 graders varme til et Danmark i storm og kulde, var hun lettere fortumlet over sine præstationer i den forløbne uge.

Her vandt hun to saudiske turneringer så overbevisende, at hun nu også har vundet den samlede European Tour-sejr. Sæsonfinalen spilles godt nok i Andalusien, men Emily har så mange point, at hendes position ikke kan røres.

Resultatet er så godt, at hun har svært ved at følge med, for inden triumfen oplevede hun en lang krise.

"Derfor er det også så vildt at komme så stærkt igen. Det er det, vi har arbejdet henimod, men jeg troede, at det ville foregå lidt mere trin for trin. Nu er jeg fuld af optimisme. Det booster ens selvtillid at vinde en turnering," siger Emily K. Pedersen til Lokalavisen.

Hun vil dog ikke hvile på sine laurbær.

"Mine sejre i år har været et kæmpe klap på skulderen, men jeg er ikke i mål endnu. Der er mere arbejde tilbage," siger hun.

Skiller tingene ad Når Emily ser frem, vil hun gerne kunne leve af sin sport - et godt stykke tid endnu. Hun håber at blive en af de to kvindelige golfspillere, der kommer med til OL til sommer, hun vil gerne opnå at ligge i top ti på verdensranglisten gennem en periode. Og så drømmer hun om at prøve at blive nummer et på ranglisten.

Lykkes det - eller bare noget af det - vil hendes comeback til sportens højeste tinder blive endnu større efter en tid, hvor hun har måttet kæmpe med modgang.

I 2018 begyndte hun til sin fortvivlelse at spille dårligere, og hun mistede retten til at spille på det højeste plan - den amerikanske LPGA-tour. Det fik hende til at ryge ind i en krise, hvor hun fik svært ved at skelne mellem golfspilleren Emily og privatpersonen Emily.

"2018 og 2019 var hårde år. Det gik tilbage sportsmæssigt, og fordi hele min identitet var bygget ind i golfen, troede jeg, at der også var noget galt med mig personligt. En psykolog lærte mig at skille tingene ad, så jeg kan arbejde hårdt, men også kan give mig selv lov til at have fri. Jeg er ikke længere så styret af mine følelser i golf. Og derfor spiller jeg, som jeg gør i dag," forklarer hun.

OK at bede om hjælp Når hun åbent fortæller, at hun havde brug for en psykologs hjælp, skyldes det, at åbenhed har været en del af behandlingen.

"Det er tabubelagt at gå til psykolog. Jeg endte selv med at få konstateret angst og depression, og så kan man hurtigt blive stemplet som svag, når man ser en psykolog. Men jeg valgte at være åben og ikke forsøge at bortforklare det. Det var en del af min proces med psykologen, at jeg skulle acceptere, hvem jeg var som person, og at jeg gerne måtte gerne snakke om det fremfor at holde det skjult," fortæller hun.

Det har virket. Og hun håber, at hendes eksempel kan hjælpe andre unge, som løber ind i svære perioder.

"Jeg håber, det kan hjælpe nogle andre, at jeg siger, at det er okay at have det svært, og at der ikke er noget galt i at bede om hjælp. Det er et godt budskab til andre unge, der slås med noget i deres liv. Det behøver ikke nødvendigvis at være et forfærdeligt traume. Man kan også have brug for psykologhjælp, når der er andre ting på spil," siger hun.

Endnu bedre end før

For hende personligt føles det fantastisk at være tilbage på sporet.

"Nu, da jeg er begyndt at vinde igen, føles det enormt godt og tilfredsstillende. Det er en forløsning, fordi jeg har lagt så stort arbejde i at komme tilbage, og fordi jeg har været så langt nede. Nu har jeg arbejdet mig tilbage, og ikke bare til det samme, men til et højere niveau," siger Emily.

Hun sender en del af æren videre til de mennesker, der altid har støttet.

"Selv om det primært har været min kamp, har min træner igennem ti år, David Dickmeiss og min fysiske træner Rasmus Thomhav, min kæreste og min mor, far og bror været med hele vejen," siger Emily.

Når hun er i Danmark, bor hun hjemme hos sin familie, hvor hendes far er advokat, hendes mor arbejder i Danske Bank, og hendes lillebror går i 3. G. Hun spiller og træner også stadig i Smørum Golfklub.

Men meget af tiden er hun ude i verden, og det samme er hendes engelske kæreste gennem tre år. Han arbejder nemlig som caddy i USA. På et typisk år er Emily derfor kun hjemme i Danmark i ca. 100 dage.

Den tidligere danske topspiller, Iben Tinning, har sagt, at en golfspiller på Emily K. Pedersens niveau udover energien og lysten til at træne mange timer hver dag skal have det intense rejseliv til at fungere.

"Jeg kan godt lide rejselivet, men det er selvfølgelig hårdt at være så meget væk. Der kan være langt hjem, når man sidder alene på et hotelværelse og er ked af det," siger Emily K. Pedersen.

Siden hun var 15-16-år, har hun vidst, at hun ville gå efter at leve af at spille golf. Hun gik i gymnasiet på Falkonergården Gymnasium på Frederiksberg, som er en Team Danmark Skole. Her gik hun i en sportsklasse, hvor alle dyrkede sport på højt plan.

Hun blev professionel golfspiller som 18-årig, og under turneringer er hendes dage fyldt med golf fra morgen til aften. Når hun ikke spiller turneringer, spiller hun seks timers golf og styrketræner oveni.

"Golf er enormt tidkrævende, og for mig er det værste ved denne livsform at gå glip af familiefester, fødselsdage, studentergilder og venner der bliver færdiguddannede. Det er svært ikke at kunne være med til de ting," siger hun.

Vil have en uddannelse

De to kriseår, som Emily var igennem, kan stadig mærkes økonomisk. Udgifterne for en golfspiller på Emilys niveau ligger på mellem 750.000-1.000.000 kroner om året til rejser og hoteller, samt løn til caddyer og trænere.

"Økonomisk gik det godt frem til 2018 og 2019, men i de to år har jeg oparbejdet en del gæld, som jeg skal have betalt af. I år har jeg tjent ok med penge, så jeg har kunnet betale tilbage," fortæller Emily.

Kvindelige golfspillere tjener ikke så meget som mandlige, og hvis de får børn, tager det ifølge Emily tid at komme tilbage på topniveau efter fødsel og barsel.

"Jeg vil gerne have børn, men ikke endnu. I den periode, hvor jeg spillede dårligt, kom jeg i tvivl, om jeg ville kunne holde til ikke at fungere bedre som golfspiller, og om det økonomisk ville lykkes. Sidste efterår overvejede jeg at søge ind på psykologistudiet. Nu er jeg glad for, at jeg ikke gjorde det. Men en dag skal jeg have en uddannelse, for ingen spiller golf til pensionsalderen, og som kvindelig golfer er det ikke sikkert, at jeg kan tjene så meget, at jeg kan gå på pension, når jeg engang er færdig."

Efter at have vundet den samlede European Tour-sejr, spiller Emily om kort tid sæsonfinale i Andalusien. Bagefter slutter hun sæsonen af med US Open, der spilles midt i december i Texas, USA.

"Og så skal jeg hjem og holde jul i Smørum. Yes, det glæder jeg mig til!", siger hun.

BLÅ BOG Emily Kristine Pedersen Født: 6. marts, 1996.

Placering på verdensranglisten: 77. Ved udgangen af 2019 lå hun som nummer 509.