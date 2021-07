Se billedserie De første hollandske turister er allerede ankommet til den idylliske campingplads Hyldegårdens Camping i Ganløse. Foto: Kenn Thomsen

Se billederne: Campister strømmer til

Egedal - 06. juli 2021 kl. 05:17 Af Nikolai Rosler Jørgensen Kontakt redaktionen

Corona har for alvor åbnet vores øjne for nye måder at holde ferie på, og det kan mærkes på »Hyldegårdens Camping« nær Ganløse.

Omringet af eng og skov ligger Hyldegårdens Camping. En lille camping plads, hvor campingfeberen blev sat en smule på pause, da corona-restriktionerne sidste år holdte turisterne fra at rejse ind i landet. Men i år ser det ud til at det atter er et hit at slå pløkkerne i og tage på campingferie.

I hvertfald, hvis man spørger lejrchef, Jan Bork, der styrer Hyldegårdens camping.

- Når jeg kigger i vores bookingsystem, så er der grønne bjælker hele vejen hen, så vi går en meget travl tid i møde, siger han.

Det er en blanding af, at der igen kommer turister, at flere danskere har fået øjnene op for camping, men også fordi Hyldegårdens camping oplever at der kommer nye fastliggere til.

- Vi har fået 21 nye fastliggere i år, hvilket næsten er en fordobling fra sidste år. Men så kan jeg også se, at der kommer både danske og udenlanske gæster de næste måneder, siger Jan Bork.

Turisterne kommer Pladsen kan i juli se frem til over tre gange så mange gæster som samme måned sidste år, og de kommer fra hele Europa, fortæller Jan Bork.

- Vi får gæster fra Holland, Belgien, Frankrig og Spanien. Det er dejligt, at de udenlandske gæster kan komme, så der også kommer liv i campingpladsen igen, siger han.

Det har været et meget usikkert år, hvor mange danskere planlagde at holde sommeren hjemme. Så nu hvor rejserestiktionerne er blevet lempet, håber Jan Bork, at bookingerne holder.

- Sidste år fik vi mange afbestillinger i sidste øjeblik, det regner vi ikke med sker igen i år, siger lejerchefen.

Et nyt liv Én af dem, der forelskede sig i campinglivet, grundet corona, er 69-årige Birger Vick.

Han købte sidste år en campingvogn for én krone, og flyttede ud på Hyldegårdens camping med sin kæreste.

- Vi har tidligere rejst rund i europa og sovet på bagsædet af en lille bil. Det kunne vi ikke sidste år, så i stedet købte vi campingvognen af en bekendt og blev fastlæggere herude, fortæller han, mens han læner sig tilbage i stolen, der står placeret i det sommerlune fortelt.

Selvom Birger Vick ikke skal køre mere end 15 minutter fra lejligheden i Farum, så giver campinglivet ham et frisk pust.

- Det er fantastisk at komme her ud. Vi har engen, hvor vi kan se ørne og rådyr, og så har vi skoven lige hernede, alt det man drømmer om, når man bor inde i byen, siger han.

Forelskelsen i campinglivet har for alvor ramt Birger Vick, og vil være en fast måde at tilbringe ferie og afslappende stunder for ham resten af livet.

- Når først man bliver bidt af det, så hænger det ved, og sådan har det været for mig, siger han.