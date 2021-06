Se billedserie Der var boder med hver sit emne, hvor borgerne kunne stille uddybende spørgsmål til planerne. Foto: Finn Due Larsen.

Se billederne: Borgermøde om Toftehøjgrunden blev stort tiløbsstykkke

Mange var mødt frem, og de havde mange spørgsmål med om lokalplanforslaget for området

Egedal - 22. juni 2021 kl. 06:09 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

På forhånd lignede det ellers et arrangement med svære odds, i form af hård konkurrence fra fodbolden.

Mandag aften, da Danmark spillede mod Rusland ved EM, havde Egedal Kommune og udviklerne fra SWECO og SLA indbudt til borgermøde om planerne for Toftehøjskole-grunden.

Men fodbolden holdt på ingen måde Ølstykke-borgerne og andre interesserede tilbage. Arrangementet blev et stort tilløbsstykke, og ved aftenens begyndelse gjorde planudvalgsformand Ib Sørensen (Soc.) da også en del ud af at betone, at man havde lagt programmet an, så alle kunne nå hjem til "knald eller fald"-kampen.

Hvor højt? De mange fremmødte fik først en orientering om planerne, og herefter var der lagt op til spørgsmål.

Sune Schou, by- og erhvervsdirektør i Egedal Kommune, fortalte om den udviklingsplan, der lægger op til en ny bydel i Ølstykke, med et lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg.

Herunder at det nye boligområde omfatter rækkehuse i op til to etager og etageboliger i op til fire etager på Toftehøjskolegrunden, med fælleshus og grønne områder.

Højden på byggeriet gik igen i flere af spørgsmålene fra de fremmødte. En bemærkede, at informationerne var vildledende, da både 12, 14 og 16 meter har været nævnt.

"Der er stor forskel for os der bor tæt på", lød det.

Svaret lød, at lokalplanforslaget siger cirka 14 meter i højden, mens kommuneplanen nævner en ramme på 16 meter. Men at det altså er de knap 14 der gælder.

Nemt at ændre? En anden undrede sig over, at det tilsyneladende er nemt at ændre i en kommuneplan.

"Hvis man kan beslutte sig for fire etager, hvad kan der så ikke også komme med?", lød det.

Men Ib Sørensen afviste, at det var nemt at ændre:

"Der er ofte mindre justeringer undervejs. Man kan ændre en smule langsigtet, men ikke bare skifte fuldstændig politik."

Et andet spørgsmål gik på den del af lokalplanen, der kaldes Byens Rum. Som lægges op til at være et område til fælles afbenyttelse.

"Men hvordan kommer man til at bruge det? Hvor åbent er det?", ville tilhøreren vide.

Svaret lød, at de udendørs arealer vil være frit tilgængelige. Mens der vil blive indført en form for booking-system for de indendørs faciliteter.

Men nogle af tilhørerne tvivlede på, at området vil fremstå så åbent, som udviklerne lægger op til.

Tidsplanen? Der var også spørgsmål til tidsplanen. Den lyder på, at foreninger stadig kan bruge Toftehøjskolen frem til maj 2022, så kan nedrivning og byggeri gå i gang. Et bud på "færdigt arbejde" lyder på efteråret 2024.

Der blev sat boder op, med hver sit emne, hvor der så kunne stilles mere uddybende spørgsmål:

Bebyggelsens fremtræden. Veje, stier og parkering. Ubebyggede arealer. Lokalplans redegørelse og bestemmelser.

Lokalplanforslaget er i høring i 11 uger, frem til 20. august. Der kan indsendes høringssvar på adressen cbk@egekom.dk.