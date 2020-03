Se billederne: Banko i byrådssalen

Knap 90 bankospillere var søndag bænket i den gamle byrådssal i det nuværende Stenløse Kulturhus. Her spillede de banko til fordel for BørneTelefonen ved et arrangement stablet på benene af »Børns Tanter«, som byrådsmedlem i Egedal Kommune, Carina Buurskov (V), står bag.